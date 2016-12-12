中国信用债：11中城建MTN1未能按期兑付本息，控股股东称将提供支持

路透上海12月12日 - 中国城市建设控股集团上周五(9日)稍晚公告称，因受评级下调等因素影响致融资受限，截至当日日终，未能按照约定筹措足额资金完成“11中城建MTN1” 本息兑付。

中城建称，控股股东北京中冶投资有限公司具有充足资金并愿意支持公司解决兑付问题，但是需要向上级有关主管部门申报并获取批准，另外需要公司两个股东共同商定认可，一旦手续完成即可兑付。此外，公司也将继续通过多途径努力筹措债券本息。

11中城建MTN1发行总额15.5亿元人民币，期限五年，票面利率5.68%，应付利息为8,804万元，主承销商为光大银行。

不久前中城建在银行间市场发行的另一期中期票据12中城建MTN1 于11月28日也发生了利息支付违约，涉及金额5,550万元，但在11月30日完成了兑付。

12中城建MTN1违约后，联合资信评估有限公司将中城建主体评级由A-下调为C，其存续期债券11中城建MTN1、12中城建MTN1、12中城建MTN2、15中城建MTN001和16中城建MTN001债项信用等级由A-下调为C，15中城建MTN002债项信用等级由BBB+下调为C。（完）

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