《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**明报**
--汇丰环球研究的数据显示，今年点心债发行量按年减少近三成，累积余额更近九年首次下跌，预料明年将跌破6,000亿元人民币水平。汇丰环球研究中国研究分析师黄朵表示，点心债市场萎缩的原因有几项，但最致命的是内地各种资本管制，令离岸人民币规模缩减。
**苹果日报**
--消息透露，本地龙头行汇丰香港及恒生银行 两位舵手--即汇丰副主席兼行政总裁王冬胜及恒生副董事长兼行政总裁李慧敏，明年会继续担任两行＂大班＂。
**东方日报**
--丰盛控股 宣布收购澳洲早期儿童保育及教育中心Sparrow Early Learning约90%已发行股本，初步购买价包括现金6,645万澳元。
**星岛日报**
--投行消息透露，本港著名导演陈可辛为合伙人之一的嘉映影业，拟于香港主板上市，并争取明年成事，集资约1亿美元，上市安排行为建银国际及海通国际。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。