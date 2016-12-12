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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:49 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息12月12日

**明报**

--汇丰环球研究的数据显示，今年点心债发行量按年减少近三成，累积余额更近九年首次下跌，预料明年将跌破6,000亿元人民币水平。汇丰环球研究中国研究分析师黄朵表示，点心债市场萎缩的原因有几项，但最致命的是内地各种资本管制，令离岸人民币规模缩减。

**苹果日报**

--消息透露，本地龙头行汇丰香港及恒生银行 两位舵手--即汇丰副主席兼行政总裁王冬胜及恒生副董事长兼行政总裁李慧敏，明年会继续担任两行＂大班＂。

**东方日报**

--丰盛控股 宣布收购澳洲早期儿童保育及教育中心Sparrow Early Learning约90%已发行股本，初步购买价包括现金6,645万澳元。

**星岛日报**

--投行消息透露，本港著名导演陈可辛为合伙人之一的嘉映影业，拟于香港主板上市，并争取明年成事，集资约1亿美元，上市安排行为建银国际及海通国际。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)

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