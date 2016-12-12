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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 08:51 BJT

永安期货：中国期指市场人气短期回落

以下内容节选自12月12日的《期货日报》：

上周市场呈现先抑后扬走势。上周初受险资监管收紧影响，上证综指跳空低开之后一路下探，最低跌至3,200点下方，之后在大盘权重股带动下指数逐步回升3,230点附近。期指三个品种均有不同程度下跌，其中IC几乎与前周持平，主力合约跌幅不足0.1%，IF及IH则相对弱势，当周跌幅分别达到1.37%和0.3%。基差方面，各品种表现分化，IF贴水较前周明显加深，IC及IH期货贴水则小幅收敛。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水14.7、3.7和57.9点。

　　主力持仓方面，由于交割周再度临近，换月移仓现象较为明显，期指三个品种持仓均现大幅下滑。其中，IF主力合约多空主力双双减仓6,000余手且多头减仓力度更大，净多持仓降至165手；IH主力持仓同样走低，多空分别减仓2,975和3,118手，净多持仓继续增至1,035手；IC多空主力持仓分别减少5,227和5,169手，净多持仓小幅增至414手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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