永安期货：中国期指市场人气短期回落

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月12日的《期货日报》：
上周市场呈现先抑后扬走势。上周初受险资监管收紧影响，上证综指跳空低开之后一路下探，最低跌至3,200点下方，之后在大盘权重股带动下指数逐步回升3,230点附近。期指三个品种均有不同程度下跌，其中IC几乎与前周持平，主力合约跌幅不足0.1%，IF及IH则相对弱势，当周跌幅分别达到1.37%和0.3%。基差方面，各品种表现分化，IF贴水较前周明显加深，IC及IH期货贴水则小幅收敛。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水14.7、3.7和57.9点。
主力持仓方面，由于交割周再度临近，换月移仓现象较为明显，期指三个品种持仓均现大幅下滑。其中，IF主力合约多空主力双双减仓6,000余手且多头减仓力度更大，净多持仓降至165手；IH主力持仓同样走低，多空分别减仓2,975和3,118手，净多持仓继续增至1,035手；IC多空主力持仓分别减少5,227和5,169手，净多持仓小幅增至414手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。