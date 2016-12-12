永安期货：中国期指市场人气短期回落

上周市场呈现先抑后扬走势。上周初受险资监管收紧影响，上证综指跳空低开之后一路下探，最低跌至3,200点下方，之后在大盘权重股带动下指数逐步回升3,230点附近。期指三个品种均有不同程度下跌，其中IC几乎与前周持平，主力合约跌幅不足0.1%，IF及IH则相对弱势，当周跌幅分别达到1.37%和0.3%。基差方面，各品种表现分化，IF贴水较前周明显加深，IC及IH期货贴水则小幅收敛。截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水14.7、3.7和57.9点。