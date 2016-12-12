华泰期货：南方产区进入开榨高峰，郑糖价格高位回落

以下内容节选自12月12日的《期货日报》：

11月28日，大部分白糖期货合约均出现涨停，当时的主力合约SR1701收盘上涨至7207元/吨，并在次日继续上涨突破了7300元/吨，但随后振荡回落，出现了五连阴。国外方面，原糖持续走弱，主力合约一度跌至18.80美分/磅，颓势难以扭转。由于目前内外价差扩大，进口利润较为可观，进口量必然会有所增加。此外，南方产区已经进入了开榨的高峰。后市新糖供给将逐步宽松，制约糖价的运行。

今年产区天气相对良好，目前并没有出现对农作物生长不利的灾害性天气，市场预期本榨季中国食糖总产量将会增长至1000万吨，同比上涨15%。但是本榨季国内需求预计达到1500万吨，供需缺口约500万吨，这部分缺口将由进口与抛售储备糖补充。

但本榨季进口糖数量大幅度增加的概率并不大，预计与2015—2016年榨季基本持平。在需求无法得到满足，需要依靠储备糖来弥补供需缺口的情况下，本榨国内糖价将涨多跌少。(完)

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