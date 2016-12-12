中汉指数：郑商所易盛农期指数上下两难

权重品种方面，菜粕上周震荡走低，年末向来都是“油强粕弱”，今年也不例外。菜粕虽然在11月底跟随市场上涨，但涨幅受限于基本面，与黑色板块、有色金属等强势品种相比相差甚远，当市场热情退潮、资金离场，菜粕作为弱势品种，重归跌势也在情理中。(完)