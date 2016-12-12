中汉指数：郑商所易盛农期指数上下两难

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月12日的《期货日报》：
目前，易盛农期指数仍处于平台整理区间。截至12月9日，易盛农期指数收于1,230.31点，上周微跌0.10%。
权重品种方面，菜粕上周震荡走低，年末向来都是“油强粕弱”，今年也不例外。菜粕虽然在11月底跟随市场上涨，但涨幅受限于基本面，与黑色板块、有色金属等强势品种相比相差甚远，当市场热情退潮、资金离场，菜粕作为弱势品种，重归跌势也在情理中。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。