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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:04 BJT

中汉指数：郑商所易盛农期指数上下两难

以下内容节选自12月12日的《期货日报》：

目前，易盛农期指数仍处于平台整理区间。截至12月9日，易盛农期指数收于1,230.31点，上周微跌0.10%。

　　权重品种方面，菜粕上周震荡走低，年末向来都是“油强粕弱”，今年也不例外。菜粕虽然在11月底跟随市场上涨，但涨幅受限于基本面，与黑色板块、有色金属等强势品种相比相差甚远，当市场热情退潮、资金离场，菜粕作为弱势品种，重归跌势也在情理中。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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