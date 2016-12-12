方正中期期货：中国工业品期货指数重心步步上移

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下内容节选自12月12日的《期货日报》：
油价持续大涨给予化工品强劲成本支撑，化工品大面积爆发，随后黑色系全线大涨，因此上周中国期货市场监控中心工业品期货指数强劲反弹。CIFI指数先扬后抑，涨跌交错，重心步步上移，再创近三年新高。从指数走势上看，CIFI指数小幅整理之后突破上行，涨势未止。
总体来看，市场已经逐步消化不利因素，包括美联储即将加息、美元上涨及风险情绪回归等，市场投资力度加大。短期内，预计CIFI指数将继续上行，重点关注美联储利率决定及美元指数的走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。