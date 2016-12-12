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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:06 BJT

方正中期期货：中国工业品期货指数重心步步上移

以下内容节选自12月12日的《期货日报》：

油价持续大涨给予化工品强劲成本支撑，化工品大面积爆发，随后黑色系全线大涨，因此上周中国期货市场监控中心工业品期货指数强劲反弹。CIFI指数先扬后抑，涨跌交错，重心步步上移，再创近三年新高。从指数走势上看，CIFI指数小幅整理之后突破上行，涨势未止。

总体来看，市场已经逐步消化不利因素，包括美联储即将加息、美元上涨及风险情绪回归等，市场投资力度加大。短期内，预计CIFI指数将继续上行，重点关注美联储利率决定及美元指数的走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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