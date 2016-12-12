《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日

**上海证券报**

--截至12月9日，已经公布11月销售数据的20家上市房企（含H股）前11月合计完成销售19,691.24亿元，同比增长68.16%。其中，即将加入“3000亿俱乐部”的碧桂园以149.13%的同比增幅暂列榜首。

--中国平安集团高管团队罕见披露了多组内部核心数据，并对外界关注的平安核心业务--寿险的价值结构作了全面披露，“平安寿险有近4,000亿的未来税前利润释放空间”。这是国内上市险企对公司业绩最全面的一次“自我解剖”。

**证券时报**

--近日备受关注的中国视频网站--乐视网 掌门贾跃亭透露，今年乐视营收有望突破500亿元。今年前三季度，乐视网营收为167.74亿元，假设乐视网今年营收约200亿元，则意味着乐视其他子板块营收将达到300亿元。

**东方早报**

--中粮地产 发布公告称，为了聚焦主营业务发展，剥离非主业资产，公司全资子公司中粮金帝食品（深圳）有限公司转让其所持有的部分存货、固定资产及无形资产。根据初步估算，预计本次交易产生的利润总额约1.03亿元，对金帝食品净利润的影响约为7,700万元，对公司的财务状况不构成重大影响。

**人民日报**

--总部位于上海的海航物流是海航集团旗下承载物流业务的五大产业集团之一。近日，海航物流成功收购美国IT产品分销商英迈国际100%股权。这一交易以现金支付方式完成，价款约为60亿美元。(完)