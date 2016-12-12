《中国报摘》--其他报纸重要消息12月12日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**上海证券报**
--截至12月9日，已经公布11月销售数据的20家上市房企（含H股）前11月合计完成销售19,691.24亿元，同比增长68.16%。其中，即将加入“3000亿俱乐部”的碧桂园以149.13%的同比增幅暂列榜首。
--中国平安集团高管团队罕见披露了多组内部核心数据，并对外界关注的平安核心业务--寿险的价值结构作了全面披露，“平安寿险有近4,000亿的未来税前利润释放空间”。这是国内上市险企对公司业绩最全面的一次“自我解剖”。
**证券时报**
--近日备受关注的中国视频网站--乐视网 掌门贾跃亭透露，今年乐视营收有望突破500亿元。今年前三季度，乐视网营收为167.74亿元，假设乐视网今年营收约200亿元，则意味着乐视其他子板块营收将达到300亿元。
**东方早报**
--中粮地产 发布公告称，为了聚焦主营业务发展，剥离非主业资产，公司全资子公司中粮金帝食品（深圳）有限公司转让其所持有的部分存货、固定资产及无形资产。根据初步估算，预计本次交易产生的利润总额约1.03亿元，对金帝食品净利润的影响约为7,700万元，对公司的财务状况不构成重大影响。
**人民日报**
--总部位于上海的海航物流是海航集团旗下承载物流业务的五大产业集团之一。近日，海航物流成功收购美国IT产品分销商英迈国际100%股权。这一交易以现金支付方式完成，价款约为60亿美元。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。