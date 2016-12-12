港报财经评论：内银A股支撑，国指不会大跌--经济日报12月10日

内银A股支撑，国指不会大跌/ 林瑞芬

大市略为回软，昨日最伤就是濠赌股：银河娱乐（00027）、永利澳门（01128）、金沙中国（01928）、澳博控股（00880）跌5.6%至7.8%不等，事缘有报道阿爷又出手阻资金外流，将银联澳门提款的上限减半。虽然外电引述银联澄清，政策没变，但市场疑虑仍大。

其实，早前中国外管局已出新资本外流管制措施出台，而澳门政府计划设立监管携带现金出入境申报制度，旅客在携带总值等于或超过12万澳门元的现金，或无记名可转让票据入境时，须使用红色申报通道。加上，阿爷之前已收紧内地居民利用银联卡到港买保险的交易，在人币贬值势头底下，阿爷千方百计地阻截资金的外流乃迫切性所需。

据央行最新公布资料显示，截至11月末中国外滙储备规模为30,516亿美元，较10月末下降691亿美元，中国外滙储备已连续5个月下降，阿爷不惊就怪！12月过去，下月为新的一年开始，每名中国居民又可再换最多5万美元的外滙了，相信1月人民币的贬值压力不少，资金的外流压力不少。限制资金流出澳门，仍是大趋势。

赌股短期捱沽势难判断何时了，事关年结将至，多数赌股自今年7月低位回升都有五成以上的升幅，不排除借势回吐。不过，理性分析下，赌股又不到世界末日。在习近平打击贪污下，澳门赌收靠VIP收入的黄金年代已过去，近年主力在中场。引述里昂证券分析，就算将银联澳门提款的上限减半至650美元，对每人于中场的消费有限。

据里昂以过去大约3千万人流以及中场赌收约140亿美元计算，平均每人470美元。而计及每人可以自带约2,900美元及银联澳门提款若减至650美元，每人每日可以消费达3,550美元。瑞信就认为对营运影响有限，赌股可以候低收集。笔者提供几个技术支持位以供参考，如银河娱乐以双顶形势回落的量度跌幅约至32.4元，后市回调约至此喘跌为佳，不然，要至30元左右先止到跌，该股昨收35元。金沙中国跌穿50天綫35.6元，后市关键支持位约在30元，昨收34.55元。

回说大市，临近年结，无大动力亦似乎无大跌压力。看内地股市反覆靠稳，美股迭创新高，早前有估欧洲央行会暂停QE，但现况反而意外延长，这对港股托底有帮助。好友的力量不足，单靠滙丰（00005）推动，恒指的大升动力有限。目前就要留意着内银股、内险股及中国移动（00941）的股价表现。前日靠观察中集集团A股（深000039）的向佳趋势而发掘到H股（02039），昨在大摩唱好报告祝福之下，果真送了一程，H股急涨6.3%，短綫如此急升法也是意外。

昨日再观察A股，发现内银股又异动起来，中国银行A股（沪601988）曾破8月高位3.6元人民币，收报3.59元人民币，中信银行（沪601998）、交通银行（沪601328）均是破8月高位，由此或启示内银股年尾再有一段升浪。这应该支持内银H股股价，增加国指支持力有大帮助，故暂时不忧虑国指会大幅下跌，相反9250支持强，10000为阻力，会否成为内银H股升势之推动突破，密切跟进！

临近年尾，券商都会对内银股明年趋势有睇法，多年受累消化不良贷，被质疑实质坏帐率高于报表数的内银股，持续被看淡明年趋势。不过，开始有睇法明年或有正面催化，其中中金公司提出较乐观假设，认为2017年或是内地银行不良率可能见顶，这建基于中金观察到长三角是本轮不良周期的领先指标，领先全国约2年。长三角的不良形成率2013年上半年见顶，而全国是2015年上半年；而今轮长三角不良率已于2015年下半年见顶，以2年时滞推算，2017年下半年全国不良率或见顶。

此外，中金宏观组预计明年名义GDP增速进一步反弹，名义GDP增速从2011年二季度的19.7%下滑至2015年三季度的6.0%，不仅下滑，而且快速下滑（四年多下滑近14个百分点，平均每年下滑逾3个百分点），但今年三季度已反弹至7.8%，中金宏观组预计明年进一步反弹至8.3%。如果明年名义GDP反弹成立，对银行意味着不良率绝对水准或见顶，而不仅仅是不良形成率回落。就银行经营方面，银行已经确认的坏帐水准接近5%，明显高于帐面上直接披露的不良率（2%）。中金预计不良形成率也有机会回落，意味着银行真实信用成本有下降空间（尽管实际上银行或调节拨备覆盖率），进而推动银行真实盈利增速反弹，明年内银股盈利的拐点或至。

是否如中金所估，内银股盈利拐点已至，尚需要时间判断。不过，常言道股价走在基本面变化之先，微观内银A股大多在下半年至今走出一浪高于一浪走势，值得认真看待中金预测。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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