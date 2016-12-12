港报财经评论：压轴议息睇佢点，沽中美债赢开巷--信报12月12日

压轴议息睇佢点，沽中美债赢开巷/ 习广思

道指上周五再升142点，强势得惊人，华尔街一众大户的原始兽性发挥到极致，20000点本月内出现或不会太令人意外。不过，美股急升破顶伴随的是美债暴跌、美元超强，美国10年期国库债券息率升见2.47厘，升近本月初见过的高位2.49厘，美国债息急升加速美元回流，对新兴市场的股债再添压力。

即将公布的美国联储局议息结果，已100%肯定会加息，市场更留意会后声明以及当局的点阵图。根据经济学家和策略师发布的研究报告，周三的FOMC决策中不太可能调整对2017年加息两次的预期，而且现在官员们要判断特朗普政府的政策将如何影响经济，下定论还为时过早。

摩根大通预计联储局明年加息两次，与FOMC在9月时的中值预测相符；摩根士丹利预计，联储局将维持2017至2018年点阵图不变；三菱东京日联银行估计，12月加息之后，联储局将每个季度加息25个基点，一直持续到2019年第二季度末；2017年底10年期美国国债息率将为3厘。该行也预计，耶伦今届任期于2018年初结束后将不再担任联储局主席。

法国巴黎银行美国经济团队预料，联储局将加息25个基点；预计除了联储局的经济预测之外，不会有进一步指引，点阵图中值不会变化，因现在就对经济预测摘要做大幅度修改还太早，FOMC大多数人士或许倾向维持观望态度。

美国银行认为，市场对联储局未来数年的加息预期有上调空间，认为通胀＂派对＂已经开始，核心PCE价格指数到2017年底料升至1.9%，将逼近联储局2%的通胀目标。该行经济学家预计，联储局2017年加息一次，2018年加息3次。

瑞信则相信，点阵图或许会小幅上调；如果联储局政策声明或者耶伦新闻发布会讲话比预期更加鹰派，12月会议可能会成为新契机，市场或须重新估计2017年至2018年加息次数。

市场几乎一致认为，明年加息两次是基本盘，更进取者可能加息3次，而至明年底，10年国债息率升至3厘也是基本预测。由特朗普当选至今，美国10年国债息已由1.8厘升至2.4675厘水平，这6675点子的升幅在仅仅一个月内达到，历史上相当少见。

美国10年期债息刚突破由2007年以来延伸的长期下降轨阻力，沽美债者大获全胜，这在特朗普刚当选时，本栏已指出沽美债是年内最佳投资，月内沽了美债衍生工具者，基本不用捱价，债息日日升，债价日日跌。由现在水平升至3厘，其实也不是很大的幅度，因2013年底时，美债息也是3厘左右。

今年国际大事特别多，睇得中市场趋势是英雄，睇唔中或者睇错市，则变成狗熊。据报道， Rokos Capital Management和Element Capital Management所管理的对冲基金，今年以来均累计上涨了15%左右，跻身表现最好的全球宏观经济趋势基金之列。

Jeffrey Talpins旗下的Element管理90亿美元资产，其基金上个月上涨4%，为今年的表现锦上添花。Element继2015年涨近23%后，在2016年头8个月上涨11.5%，在意外频频出现的2016年有此表现也真算不错。至于Chris Rokos麾下总部设在伦敦的基金今年截至9月23日录得9%的回报，在年底前更进一步。

其他同行比较，如Brevan Howard Asset Management和Rubicon Fund Management上个月均把政治意外带来的冲击转化为利润，前者旗下主要对冲基金在11月首18天录得5.6%的涨幅，抵消今年的跌幅；Rubicon同期飙近20%，扭转了年来的颓势。

根据研究公司Eurekahedge资料，整体而言，宏观基金上个月攀升0.8%，这类基金今年的表现落后于整个行业。截至11月，宏观基金攀升2.2%，其他对冲基金行业指数则上涨3.7%。

不过，身为亿万富翁的资产管理人Crispin Odey的旗舰对冲基金在11月下跌9%，今年势必成为该基金设立二十多年来表现最糟的一年。Odey旗下基金年内下跌近48%，超过了1994年43%的跌幅。

支持英国脱欧、批评央行干预经济的Odey今年在沽空股市上翻了船，亏损不断增加，就在他11月继续亏损的时候，特朗普意外赢得美国大选，使滙市、股市和债市波动率陡增，但跌市仅维持短暂时间，一挟再挟令Odey翻身无望。

在美元急升、美债息破顶情况下，中原城市领先指数在11月28日至12月4日的一周升至144.91，为2015年9月以来最高，本周的议息会议会否成为本港楼市的转折点？

大行基本上一致睇淡楼市，不过本港政治形势将有大变，大家都在评估最新形势下的楼市预期。从中国资金会否继续南下，到双辣招会否随政府换届而撤销，都对楼市有根本影响，现阶段估市，同估特朗普新政一样，有点＂瞎子摸象＂的感觉。讽刺的是，不少人终生财富就系于一个买/卖楼的决定，既然大变在即，叫人做决定岂不是叫人豪赌一铺？（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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