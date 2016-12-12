港报社评：土地房屋，下任政府重中之重--经济日报12月12日

发展局局长昨在网志谈东大屿山都会和新界北两个长远发展策略。现任政府固应在余下时间推动早期工作，下任政府亦应秉承现政府在土地和房屋上的政策和魄力，为香港长期解困。

特首梁振英在上周五宣布不争取连任，那现届管治团队约半年后便要交班，在任何长远发展策略上能再做的，难免相当有限。然而，土地与房屋政策对本港现在与未来都太重要，确要续戮力而为。

平情而论，不管部分市民如何不满现任特首或政府，都不得不承认，梁振英及其管治团队在土地与房屋政策上的努力与成绩，确不能抹杀。

无疑，梁振英部分有关措施曾惹来非议，如所谓＂盲抢地＂、＂针插楼＂、＂港人港地＂等。但公众必须明白一个事实，梁振英2012年接手的，是一个因已数年时间停止卖地、而陷入土地以至房屋供应断层的困局，中长期措施固难一蹴而就，短期应对亦因难为无米炊，惟有尝试各种方法增加单位供应，有反弹实难避免。

且经数年努力，包括转变土地用途等，未来3至4年私楼潜在供应单位已增至约9.3万个，是2004年以来即差不多12年新高。只是碰上境外尤其内地资金涌港买楼，而陷入供应虽增、仍追不上需求激增的局面，令楼价不曾明显调整，反屡创新高。

短期楼价走向如何，将视乎美国加息的步伐有多快，但中长期则要看土地供应能否持续追上需求，以至有额外的土地储备，能因应实际情况而调节供应，但这方面并不乐观。

此因以政府现时推算，本港中长期土地供应最少仍缺1,200公顷，严重制约市民安居、社福文康措施、经济等各方面发展。正如发展局局长陈茂波昨在网志所言，东大屿山都会和新界北两个策略增长区，可提供约1,720公顷土地，正能解决长远土地赤字，惟前者涉及填海，后者涉及收回棕地和农地，恐怕都会遇上庞大阻力。

惟周边城市如新加坡、深圳以至澳门都不断通过包括填海等拓地措施，大增土地以突破民生与经济的发展瓶颈，香港不能不断故步自封。对如何平衡好保育与发展而推动香港不断前进，本届政府固应在仅余时间继续做好前期工作，下任政府亦应如现任政府般，将土地与房屋列为政策重中之重，并续有迎难而上的气魄，积极寻求社会共识，推动长期土地发展。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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