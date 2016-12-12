港报社评：下届特首不可能是＂另一个梁振英＂--信报12月12日

明年3月的特首选举仍然像雾又像花，距离的时间愈来愈短，变数反而愈来愈多，目前唯一可以肯定的是，候选名单之中将会缺少现任特首梁振英；而且恰恰是梁振英突然以照顾家庭为由而弃选，一下子涌现了更多疑似竞争者，包括一再坚称明年6月30日之后不会再留在官场的政务司司长林郑月娥。

林郑司长于近一年不断放出风声谓＂人到无求＂，半个月前甚至发表＂临别赠言＂，予人的感觉是她已经立定退隐之意。却怎料，基于梁振英弃选后出现＂非常巨大的变化＂，这位特区政府二号人物的想法即时有所调整，她的最新说法是重新考虑是否参选下届特首，除了参选成功率以外，且很具体地从三方面思考，包括当选后是否有利于实践＂一国两制＂、港人治港、高度自治，现届政府的施政理念是否可行之有道及稳中求变、并在下届获得延续，以及家人是否支持及理解。简单而言，林郑司长不介意别人批评她在竞逐特首问题上出尔反尔。

林郑月娥之外，热门人选当然少不了正在密密筹谋的财政司司长曾俊华及身兼行政立法两会议员的新民党主席叶刘淑仪，连立法会前主席曾钰成亦一改低调口风，表示没有讲过肯定不会参选。假如上述四人全部出战，加上第一个跳出来表态的退休法官胡国兴，看来新一届特首选举随时有五人尝试一显身手，不过谁可跨过＂入闸＂的第一关，即是取得150张提名票，必须视乎今日揭盅的1,200人选委会选举结果而定。至于选委会最终属意谁来担任下届特首，人人心知肚明，中央政府拥有决定性的影响力。

变数虽然愈来愈多，但似乎有一点值得大家仔细咀嚼，下届特首如无意外不会是＂另一个梁振英＂。民主派甚至小部分建制派一直以来高举ABC（Anyone But CY）旗帜，只要不是梁振英连任，不管谁人当特首也没问题，待得CY真的弃选了，这些一偿夙愿的ABC主义者没有因此而放下心头大石，如今的顾虑是换汤不换药，恐下一任特首依旧是作风强硬的鹰派人物。

如此顾虑是不是杞人忧天呢？不妨这样分析，如果中央政府属意续由作风强硬的鹰派人物管治香港，最顺理成章的做法莫过于让梁振英连任，既然CY忽然之间以家人为重而弃选，当中的逻辑必然是求变；变的意思不是治港方针全面软化，而是硬中有软，应硬则硬，应软则软，手段灵活地寻求政通人和。若然不是务求软硬兼施，北京不会在郑重明言要对港独进行坚决斗争的同时，向泛民伸出橄榄枝，容许他们重新申领回乡证。

如果这个判断正确，下届特首最理想的人选是＂鹰鸽混合体＂，反港独可以反得义不容辞，坚定维护国家领土完整，民族尊严不容侵犯，但在其他不涉国家主权的层面，则有能力跟各党各派互相协调，管好香港内部事务、减烦减乱之余，尽量发挥中港桥梁的角色。

现在坊间流传另一说法，指四位热门人选林郑月娥、曾俊华、叶刘淑仪和曾钰成看来都缺乏＂跑马仔游戏＂的冠军相，特首选举将会爆冷。也许，横空出世的那位＂真命天子＂正正是软硬兼施的超级高手。

既然下届特首不可能是＂另一个梁振英＂，那么下届政府的管治班子同样将会面目全非，且有理由相信，基于时间仓卒的关系，班子的成员不是特首一人说了算，而是经过＂集体智慧＂诞生，防止再出现＂梁粉组成梁营＂却常常甩甩漏漏，若客观地衡工量值，本届政府问责高官阵营虽中途经过更替调整，可是仍有局长做到如今仍然胡胡混混、迷迷惘惘！

梁振英弃选引发中央求变的联想，问题是，即使来了一位软硬兼施的超级高手，就算组成了比较像样的管治班子，香港的深层次矛盾可以解决吗？对立的两面能够转化为良性互动吗？撕裂的社会可以化干戈为玉帛吗？一切只好静观其变。（完）

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