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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:09 BJT

《中国重要政经日程》--12月12日-12月15日

=============================今日重要政经日程==========================

12月12日（周一）

*--10时，国新办就《关于全面推行河长制的意见》有关情况举行发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

12月13日（周二）

--2016（第十四届）中国企业竞争力年会将在北京举行，主题为“变革中国--新经济 新平衡”。

12月14日（三）

*--10:00 国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。

12月15日（周四）

--第十三届中国国际金融论坛将在上海召开，至16日。本次论坛主题为“共享经济时代的开放型金融服务”。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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