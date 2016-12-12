更新版 1-日本数据：10月核心机械订单三个月来首次上升，且增幅超预估

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
10月的机械订单数据对于日本决策者而言是好消息。决策者正依赖资本支出来促进日本经济的可持续增长。
内阁府的一位官员称，由于10月订单情况好转，10-12月机械订单降幅可能低于预期。不过，该官员警告称，机械订单或许不会稳步增加。制造商原本预计，10-12月机械订单下降5.9%。
日本政府还维持了之前的评估，即可以看到机械订单回升势头在放缓。
日本第三季企业资本支出同比减少，为2013年初以来首见下滑，显见经济前景充斥变数正侵蚀企业信心。
日本第三季经济增长速度远低于最初估计，因资本支出枯竭，而且企业减少库存。 (完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 郑茵/戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。