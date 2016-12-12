版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:24 BJT

更新版 1-日本数据：10月核心机械订单三个月来首次上升，且增幅超预估

10月的机械订单数据对于日本决策者而言是好消息。决策者正依赖资本支出来促进日本经济的可持续增长。

内阁府的一位官员称，由于10月订单情况好转，10-12月机械订单降幅可能低于预期。不过，该官员警告称，机械订单或许不会稳步增加。制造商原本预计，10-12月机械订单下降5.9%。

日本政府还维持了之前的评估，即可以看到机械订单回升势头在放缓。

日本第三季企业资本支出同比减少，为2013年初以来首见下滑，显见经济前景充斥变数正侵蚀企业信心。

日本第三季经济增长速度远低于最初估计，因资本支出枯竭，而且企业减少库存。 (完) (编译 杜明霞/汪红英；审校 郑茵/戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐