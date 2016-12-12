意大利个股：西雅那银行称仍将继续推进民间筹资计划

由于伦齐辞职引发政治不确定性，西雅那银行之前曾要求欧洲央行将一项50亿欧元的民间融资计划延长三周，截止到1月20日。

但一名熟悉情况的消息人士称，欧洲央行周五拒绝了西雅那银行的上述请求，理由是延期起不到任何作用，是罗马政府出手援助的时候了。西雅那银行发言人称，尚未收到欧洲央行的正式通知。

西雅那银行周日在声明中表示，根据摩根大通和Mediobanca的建议提出的民间救援方案，涉及向持有西雅那银行21亿欧元次级债券的散户投资者重新提出债转股置换提议。但该计划需要得到市场监管机构Consob的批准。

最初的提议已向机构投资者筹集10亿欧元，但当时认为对于大多数普通投资者来说风险太大。(完)