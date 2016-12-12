意大利个股：西雅那银行称仍将继续推进民间筹资计划

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
由于伦齐辞职引发政治不确定性，西雅那银行之前曾要求欧洲央行将一项50亿欧元的民间融资计划延长三周，截止到1月20日。
但一名熟悉情况的消息人士称，欧洲央行周五拒绝了西雅那银行的上述请求，理由是延期起不到任何作用，是罗马政府出手援助的时候了。西雅那银行发言人称，尚未收到欧洲央行的正式通知。
西雅那银行周日在声明中表示，根据摩根大通和Mediobanca的建议提出的民间救援方案，涉及向持有西雅那银行21亿欧元次级债券的散户投资者重新提出债转股置换提议。但该计划需要得到市场监管机构Consob的批准。
最初的提议已向机构投资者筹集10亿欧元，但当时认为对于大多数普通投资者来说风险太大。(完)
(编译 李婷仪/张涛；审校 龚芳/王颖)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。