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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:49 BJT

金属期市：期铜续升，仍受中国强劲经济数据提振

上海期交所期铜 涨2.2%每吨48,120元人民币(6，970美元)。

南非的Sibanye出资22亿美元收购Stillwater。

美国总统当选人特朗普组建过渡贸易主管团队，成员曾参与中国的钢铁贸易大战。

随着菲律宾更多的镍矿关闭，对华镍矿石出口将面临锐减的风险。

投机客在纽约商品期货交易所(COMEX)的铜多头仓位增至纪录新高。

对于欧委会对原产自中国的耐腐蚀钢产品发起反倾销调查，中国商务部周五称，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，将困难归咎于中国产能过剩是没有依据和不客观的；欧方不应采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/王琛；审校 李婷仪/张荻)

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