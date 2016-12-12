金属期市：期铜续升，仍受中国强劲经济数据提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期交所期铜 涨2.2%每吨48,120元人民币(6，970美元)。
南非的Sibanye出资22亿美元收购Stillwater。
美国总统当选人特朗普组建过渡贸易主管团队，成员曾参与中国的钢铁贸易大战。
随着菲律宾更多的镍矿关闭，对华镍矿石出口将面临锐减的风险。
投机客在纽约商品期货交易所(COMEX)的铜多头仓位增至纪录新高。
对于欧委会对原产自中国的耐腐蚀钢产品发起反倾销调查，中国商务部周五称，欧洲钢铁困境的根源在于经济增长乏力，将困难归咎于中国产能过剩是没有依据和不客观的；欧方不应采取贸易保护、限制市场公平竞争等错误做法。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/王琛；审校 李婷仪/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。