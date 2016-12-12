中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.73

路透上海12月12日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日微升0.05%至94.73；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95. 98。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.39%，BIS指数跌5.63% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬 点数 人民币 6.9086 -114 欧元 7.2842 329 日圆 5.9906 527 港元 0.8903 -10.9 英镑 8.7014 -262 澳元 5.1483 -83 新西兰元<NZDCNY=PBOC 4.9252 215 > 新加坡元<SGDCNY=PBOC 4.8278 138 > 瑞郎 6.7893 -36 加元 5.2671 -408 林吉特 0.6383 -9 卢布 9.0064 -1703 泰铢 5.1586 -80 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.22，较上日微升0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报95.51，微升0.29 %；RXY参考离岸人民币指数 报95.16，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.45，微升0.25%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)