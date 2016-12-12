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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 09:33 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.73

路透上海12月12日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日微升0.05%至94.73；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.
98。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.16%，SDR篮子指数跌3.39%，BIS指数跌5.63%
。
 CFETS篮子货币         今日中间价  CFETS篮子货币较上日升贬
                                   点数
 人民币                    6.9086                      -114
 欧元                      7.2842                       329
 日圆                      5.9906                       527
 港元                      0.8903                     -10.9
 英镑                      8.7014                      -262
 澳元                      5.1483                       -83
 新西兰元<NZDCNY=PBOC      4.9252                       215
 >                                 
 新加坡元<SGDCNY=PBOC      4.8278                       138
 >                                 
 瑞郎                      6.7893                       -36
 加元                      5.2671                      -408
 林吉特                    0.6383                        -9
 卢布                      9.0064                     -1703
 泰铢                      5.1586                       -80
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.22，较上日微升0.11%；RXY全球在岸人民币指数 报95.51，微升0.29
%；RXY参考离岸人民币指数 报95.16，微升0.07%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.45，微升0.25%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)

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