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市场报道 | 2016年 12月 12日 星期一 09:32 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--12月12日至12月19日

路透12月12日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊
说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。       
 公布日期           公布时间    公司代码    业绩季度及公司名称
 2016/12/14         BMO         PGR.N       11月 2016 Progressive Corp
 2016/12/15         AMC         ADBE.OQ     Q4 2016 Adobe Systems Inc
 2016/12/15         AMC         ORCL.N      Q2 2017 甲骨文(Oracle)
 2016/12/16(估计)   BMO         CCL.N       Q4 2016 Carnival Corp
 2016/12/19         BMO         LEN.N       Q4 2016 Lennar Corp
 2016/12/19(估计)   AMC         CTAS.OQ     Q2 2017 Cintas Corp
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 龚芳)

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