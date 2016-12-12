企业并购：南非Sibanye以22亿美元现金收购美国矿商Stillwater

路透约翰内斯堡12月9日 - 南非Sibanye Gold 周五以22亿美元现金收购美国唯一的铂金和钯金矿商Stillwater Mining ，向本国市场以外跨出重要一步。

如果进展顺利，该交易将巩固南非对全球铂金和钯金供应的掌控，并且让Sibanye的业务组合因美国市场的加入而更加多元化。

然Sibanye的出价大于其市值，此举引发股价急跌。

Sibanye表示，其将支付每股18.00美元现金收购Stillwater，较其周四收盘价溢价23%。这笔交易最初将透过汇丰和花旗集团安排的26.75亿美元贷款来支应。

Sibanye股价一度挫跌18%至11个月低位，但终场收低15.31%报24.01兰特。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)