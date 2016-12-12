《路透晚报》--12月12日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：中国外交部称，对特朗普“一个中国”的评论深表担忧

中国外交部表示，对于美国总统当选人特朗普称不见得会坚守一个中国政策的说法，中国深感担忧。“一个中国”政策是中美关系的基石，敦促新任美国政府了解台湾议题的敏感性。

--中国经济：建议明年GDP目标6.5%左右，赤字率扩至3.5%--国家信息中心

中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；适度扩大财政赤字规模，实施更加积极的财政政策，建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）。

--中国经济：明年外贸有反弹可能性，固定资产投资面临压力--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，明年中国进出口额有反弹的可能性；同时，固定资产投资实际增速将面临一定压力，房地产投资可能减速。

--中国经济：目前加息条件尚不完全成熟，维稳汇率预期是当务之急--央行参事

中国央行参事盛松成称，中国经济刚刚企稳，又临近年末流动性紧张关头，目前不必也不太可能加息；加息条件是否成熟仍待观察。此外，维稳人民币汇率预期、打破单边贬值趋势是当务之急。

--中国经济：成全球第一动力，没中国的多边贸易体制不会有生命力--专家

中国人民大学重阳金融研究院首席研究员贾晋京认为，在全球市场中，中国以每年对世界经济增长约三成贡献率和最大的贸易份额，成为无可争辩的第一动力；可以说离开中国的推动和维护，多边贸易体制不会有生命力。

--中国经济：国家电网计划到2020年建成充电站1万座、充电桩12万个

中国国家电网公司董事长舒印彪表示，为满足电动车迅猛发展需求，该公司未来几年将进一步加大电动汽车换电设施的投资力度，计划到2020年建成充电站1万座、充电桩12万个，在北京、上海、杭州等城市形成半径不超过1公里的公共快充网络。

--中国就业：共享经济带来个体价值崛起，员工更在意尊重及晋升--智联

据中国网络招聘领先企业--智联招聘最新调查报告，中国各行业都在探索与互联网结合的新商业模式，共享经济逐渐升温，个体的创造力和工作价值得到放大，企业员工对获得尊重、晋升等方面的要求多于获得物质回报。

--中国环保：推行环境污染第三方治理，坚持政策引导与先行先试结合--官员

中国环境保护部规划财务司副司长张士宝表示，推进环境污染第三方治理应明确排污单位和第三方治理单位，同时坚持政策引导与先行先试结合的原则，有针对性地制定并完善绿色保险等措施，对第三方治理进行引导和支持。

--中国房地产：11月百城住宅均价环比涨幅回落至0.88%--中指院

中国指数研究院最新提供的报告显示，11月全国100个城市（新建 ）住宅平均价格为12,938元人民币/平方米，环比上涨0.88%，涨幅较上月回落0.77个百分点 。

--中国房地产：楼市不存在崩盘风险，但“刹车”不能踩太久--万科总裁

2016年中国房地产市场经历“冰火两重天”，房地产龙头企业--万科总裁郁亮认为，这一轮房价过快上涨是一些城市金融杠杆确实出了些问题，但中国楼市崩盘风险并不存在，而“刹车”也不能踩太久，光调控需求还不够，需要建立长效机制。

--香港社会：财政司司长曾俊华已提出请辞，料备战竞选下届特首

香港政府确认，财政司司长曾俊华已向行政长官梁振英请辞，并将自明日起开始休假。外界普遍预期，曾俊华稍后将会宣布参选明年3月举行的特首选举。

--东北亚情势：为执行安理会制裁决议，中国暂停进口朝鲜煤炭

中国商务部宣布，为执行联合国安理会有关朝鲜(北韩)的制裁决议，将暂停从朝鲜进口煤炭。

【金融】

--中国金融：长城资产管理股份公司挂牌，四大AMC股份制改革正式收官

中国长城资产管理股份有限公司周日挂牌成立，标志着中国四大金融资产管理公司(AMC)股份制改革正式收官。未来，该公司将适时通过增发等方式引入其他境内外战略投资者，进一步优化股权结构、增强资本实力，并将根据境内外资本市场状况择机上市。

--中国保险：监管纠偏激进投资防风险，促险资与资本市场良性互动--新华

新华社周一报导称，近期中国监管部门连出重拳对个别保险公司激进的投资行为纠偏，并非要将保险资金入市“一棍子打死”，而主要着眼于严守风险底线，并有利于真正发挥保险资金的稳定器作用，促进其与资本市场良性互动。

【固定收益】

--中国债市：10年国债期货创上市以来最大单日跌幅，多重利空打压市场情绪

中国金融期货交易所10年国债期货主力1703合约收盘大跌逾1%，创上市以来最大单日跌幅，沪深交易所新规、通胀预期及美债收益率持续走升等多重利空冲击市场情绪。

--中国公开市场：今日将共进行1,300亿元逆回购，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元，14天期300亿元，28天期200亿元。据此计算，今日操作量完全对冲当日到期量。

--中国货币市场：资金宽松惟跨月利率居高不下，年末预期谨慎但不过度悲观

中国银行间市场资金面较为宽松，短期品种供给充裕，惟一个月以上资金价格继续高企，显示市场对跨元旦、春节的流动性仍存谨慎。交易员称，下半月缴税及年末效应造成的压力料逐渐显现，资金面平稳仍赖央行维护。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率3.5586%，10年3.7661%--业内人士

业内人士透露，中国进出口银行下午招标的三、五和10年固息增发债，中标收益率为3.5015%、3.5586%和3.7661%，投标倍数1.39倍、1.97倍和2.32倍。

--中国信用债：11中城建MTN1未能按期兑付本息，控股股东称将提供支持

中国城市建设控股集团公告称，因受评级下调等因素影响致融资受限，截至当日日终，未能按照约定筹措足额资金完成“11中城建MTN1”本息兑付。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，离岸流动性再度趋紧

人民币兑美元即期早盘随中间价续跌，中间价逼近6.91元关口创两周新低。交易员称，强势美元仍是人民币下跌的主要外因，中间价或有小幅度过滤，只是对客盘购汇情绪影响不明显，大行仍在市场提供美元流动性，预计人民币短期仍存较大下行压力。

--中国外汇：真实合规的经常性国际支付和转移不受限制--外管局微博

中国国家外汇管理局官方微博称，中国已实现经常项目可兑换。真实合规的经常性国际支付和转移，包括货物贸易、服务贸易及股息、红利等对外支付和转移，凭真实有效的交易单证直接到商业银行办理，不予限制。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均上升，CFETS指数微升至94.73

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日微升0.05%至94.73；SDR篮子指数微升至95.49，BIS篮子指数微升至95.98。

--中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均下跌，CFETS指数跌至94.68

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(9日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.24%至94.68，较2014年底则仍下跌5.32%。

--CNH动态：离岸美元/人民币一年期掉期升逾十个月新高，因流动性持续紧张

香港离岸美元/人民币一年期掉期一度升至2,725点，创逾10个月新高；和内地一年期掉期价差扩大至逾2,200点，再创近11个月新高。离岸拆借利率各期限亦走高。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫2.5%创半年最大跌幅，激进险资被查施压举牌概念股

中国股市沪综指放量收挫2.5%，创半年最大单日跌幅。分析师指出，明年中国经济走向及美联储本周会议都带来一些不确定因素，而投资激进的保险公司被要求整改，举牌概念股应声大挫，且成长股跌势不止，沪指快速下滑，午后继续扩大跌幅。

--中国钢铁：明年钢材需求料降至6.6亿吨，净出口降至8,750万吨--冶金研究院

中国冶金工业规划研究院报告称，预测2016、2017年中国钢材消费量分别为6.7亿吨、6.6亿吨，并预计今明两年的钢材净出口量分别为9,500万吨和8,750万吨。

--中国数据：中国11月汽车销量同比增16.6%--中汽协

中国汽车工业协会公布，中国11月汽车销量较上年同期增长16.6%，达到290万辆，为连续第16个月实现双位数增幅。

--中港证券：明年A股IPO料节奏加快，港股IPO融资额与今年持平--安永

国际会计和咨询公司安永指出，在市场稳定情况下，明年A股首次公开发行（IPO）节奏将继续加快，以促进拟上市排队企业的消化；而香港依然是大陆企业另一理想上市地，估计明年港股IPO融资额有望达2,000亿港元，与今年大致持平。

--中国新股：证监会下发新一批14家企业IPO批文，料至多募资54亿元

中国证监会官方微博称，核准14家企业首次公开发行（IPO）申请，募资总额预计不超过54亿元人民币。

--中国个股：渤海金控拟收购CIT下属飞机租赁业务，作价近100亿美元

中国渤海金控投资股份有限公司公告称，拟以支付现金方式收购纽交所上市公司下属商业飞机租赁业务公司C2 Aviation Capital Inc.的100%股权，交易价格约为99.95亿美元，折合人民币约667.46亿元。

--中港个股：大唐发电拟转让1.69亿股大地财险股权，挂牌价格4.08亿元

中国上海联合产权交易所公告的信息显示，大唐国际发电股份有限公司日前正在公开挂牌转让其所持有中国大地财产保险股份有限公司全部2.31%股权，共计约1.69亿股，挂牌价格为4.08亿元人民币。

--香港个股：青岛银行称中国证监会已受理其发行A股申请

中国城市商业银行--青岛银行称，中国证监会已受理其发行A股申请。

--中国保险：前海人寿承诺未来不再增持格力电器，并会择机逐步退出