台湾债市：10年券随美债殖利率收升，忧美联储有意外之举多呈观望

* 105/11期随美债殖利率收升，连三日收涨 * 银行买盘逢高进场，殖利率弹幅随之收敛 * 市场担心美联储恐有意外之举，多呈观望 * 明日105/11殖利率区间料在1.12-1.16% 路透台北12月12日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收升。交易员指出，受美债殖 利率弹升牵引，早盘台债跟着开高，但随着殖利率冲高即吸引银行买盘进场，使殖利率升幅略为缩减，惟仍呈 〞连三升〞走势。 他们表示，因美国联准会明起将召开利率决策会议，目前市场普遍预估FED将升息一码，但担心FED的会后 声明可能有〞意外之举〞，市场观望气氛浓厚，交投冷清。 〞大家都不想做啦，美债殖利率还在上啊，这期指标券交割后做空不见得有利，但又不想做多。〞一大型 证券商交易员说。 一大型票券商交易员亦称，早盘10年券105/11期殖利率随美债冲高，盘中一度冲破1.15%标债利率，最高 至1.16%，惟即吸引中小型银行买盘进场使殖利率升幅收敛。 他说，今天105/11期殖利率1.15%算是护盘成功，短线若续弹银行买盘可望继续进场；除非美债弹破2.5% 大关，甚至往〞3字头〞--3.00%迈进，否则10年券殖利率弹幅应有限。 他们指出，从上周五美债殖利率弹升来看，美债还不是很稳，而台债又与美债连动性甚高，这个时候还是 不要太偏乐观；但此时做空单又没有新的筹码，加上后续还有美联储的利率决策会议，在前景混沌不明之际， 乾脆暂时退出观望。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.12-1.16%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +1.00 1.1400 1.1400-1.1600% 14.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1400% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)