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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 15:01 BJT

台湾债市：10年券随美债殖利率收升，忧美联储有意外之举多呈观望

* 105/11期随美债殖利率收升，连三日收涨
    * 银行买盘逢高进场，殖利率弹幅随之收敛
    * 市场担心美联储恐有意外之举，多呈观望
    * 明日105/11殖利率区间料在1.12-1.16%

    路透台北12月12日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周一收升。交易员指出，受美债殖
利率弹升牵引，早盘台债跟着开高，但随着殖利率冲高即吸引银行买盘进场，使殖利率升幅略为缩减，惟仍呈
〞连三升〞走势。
    
    他们表示，因美国联准会明起将召开利率决策会议，目前市场普遍预估FED将升息一码，但担心FED的会后
声明可能有〞意外之举〞，市场观望气氛浓厚，交投冷清。
    
    〞大家都不想做啦，美债殖利率还在上啊，这期指标券交割后做空不见得有利，但又不想做多。〞一大型
证券商交易员说。
        
    一大型票券商交易员亦称，早盘10年券105/11期殖利率随美债冲高，盘中一度冲破1.15%标债利率，最高
至1.16%，惟即吸引中小型银行买盘进场使殖利率升幅收敛。
    
    他说，今天105/11期殖利率1.15%算是护盘成功，短线若续弹银行买盘可望继续进场；除非美债弹破2.5%
大关，甚至往〞3字头〞--3.00%迈进，否则10年券殖利率弹幅应有限。
    
    他们指出，从上周五美债殖利率弹升来看，美债还不是很稳，而台债又与美债连动性甚高，这个时候还是
不要太偏乐观；但此时做空单又没有新的筹码，加上后续还有美联储的利率决策会议，在前景混沌不明之际，
乾脆暂时退出观望。

    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料在1.12-1.16%。
    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   +1.00   1.1400    1.1400-1.1600%       14.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1400%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完) 

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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