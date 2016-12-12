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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 10:05 BJT

韩国金融：外资11月减持韩国债券和股票，其中以欧洲投资者为主

路透首尔12月12日 - 周一公布的官方数据显示，外国投资者在11月减持韩国债券和股票，其中以欧洲投资者减持较多。

韩国金融监督管理局(FSS)称，11月外国投资者债券持仓净流出规模为1.798万亿韩元(15.4亿美元)，为连续第四个月减持。

11月外国投资者还卖超1.19万亿韩元的股票，此前截至10月为连续五个月买超。

FSS称，抛售中也以欧洲投资者为主。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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