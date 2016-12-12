欧洲央行：管委瑞姆塞维奇斯称QE效力有限，因廉价信贷未传导至经济

路透里加12月9日 - 欧洲央行(ECB)管委暨拉脱维亚央行总裁瑞姆塞维奇斯周五表示，由于存在高度不确定性，欧元区银行业者没有将廉价信贷传导至经济，因此欧洲央行的印钞计划本身不足以提振经济增长。

“商业银行为什么没向实体经济提供足够的信贷，企业为什么没有在银行排队借钱，理解这些问题是至关重要的，”瑞姆塞维奇斯说。他在欧洲央行利率决策委员会是个温和的保守派。

瑞姆塞维奇斯的言论呼应了鹰派决策者的担忧。后者表示，在实施近两年的资产购买计划后，欧洲央行印钞计划正在失去效力，风险提高效益减少。他们认为欧洲央行应该后退一步，让政府肩负更多负担。

“我认为最大的问题是未来不确定，税收是否上调不确定，欧洲和邻国的情势不确定，”瑞姆塞维奇斯说。

“在这些情况下，企业担心它们的未来并且不进行投资，因此出口和信贷表现迟滞。”(完)