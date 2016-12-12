香港个股：中国家居拟13.5亿港元收购内地旅游小镇项目，股价挫逾9%

路透香港12月12日 - 中国家居控股 周一宣布，拟斥资13.5亿港元收购中国航天主题旅游小镇项目，拓展公司业务范畴。其股价早盘挫逾9%。

收购代价其中12亿港元由中国家居以发行承付票据的方式支付，年利率3%；其余1.5亿港元则以发行三年期年利率3%的可换股债券的方式支付。

可换股债券每股兑换价为0.1港元，较中国家居上周五收市价0.22港元大幅折让54.5%。倘可换股债券获悉数兑换为股份，公司须发行的新股相当于经扩大股本约20.5%。

中国家居早盘初段股价下跌逾9%，大盘恒生指数 跌0.33%。

公司的声明称，拟收购的为神舟航天城控股有限公司100%股本权益，后者主要从事中国航天主题旅游小镇项目。该项目为中国首个以航天为主题的互动型、智慧型全域旅游集镇，选址在广东省中山市神湾镇，占地总面积达75万平方米。该项目规划建设分为三大板块，包括神舟航天乐园、奥特莱斯小镇、太空农业园。

中国家居主要从事销售家居家俬、于中国从事铁钛勘探、开发及开采以及信息及技术服务。公司表示，中国航天主题旅游小镇项目是国家重点推进项目之一，在规划过程中已有多间央企及大型国有企业积极洽商并表示有意参与。董事会认为，假如该项目成功与公司对接，便能通过其上市平台吸引更多低成本资金投入至项目开发建设，支持配合公司整体转型升级。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)