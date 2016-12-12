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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 10:40 BJT

澳新汇市：澳元与新西兰元小跌，静候美联储会议来临

“市场关注焦点将是美联储主席叶伦的会后记者会，以及最新“点阵图”经济预测，”Rivkin Securities全球投资分析师James Woods表示。

投资者将仔细评估点阵图，以寻找特朗普意外当选美国总统后是否会有改变的迹象。

澳元 和新西兰元 兑日圆坚稳，因有迹象显示风险胃纳升高。

澳元兑日圆上涨0.2%至近八个月高位；新西兰元兑日圆则接近一年高位。

新西兰元兑美元 报0.7135美元，上交易日下跌0.5%。(完)

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全部现汇报价 (编译 陈宗琦/戴素萍 审校 杜明霞/王颖)

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