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货币新闻 | 2016年 12月 12日 星期一 10:49 BJT

芝加哥期市：大豆续涨，受阿根廷乾旱天气疑虑支撑

以下为0157GMT报价：   
 合约        价格     变动    涨跌%    两日涨跌%    30日移动均  RSI
                                                    值          
 CBOT小麦    415.00   -1.25   -0.30%   +1.65%       421.25      60
 CBOT玉米    359.00   -0.50   -0.14%   +1.56%       355.84      59
 CBOT大豆    1043.75  6.25    +0.60%   +1.63%       1015.54     58
 CBOT稻米    9.96     $0.04   +0.40%   +1.94%       $9.74       61
 WTI原油     53.80    $2.30   +4.47%   +5.82%       $47.31      73
 汇率                                                           
 欧元/美元   $1.055   $0.000  -0.05%   -0.57%                   
 美元/澳元   0.7456   0.001   +0.07%   -0.04%                   
                                                                
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>      
    

 (编译 李婷仪/陈宗琦；审校 杜明霞/于春红/王丽鑫)

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