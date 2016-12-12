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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 10:33 BJT

标题新闻：新西兰第三季经季节调整趸售(批发)销售较前季增长1%；实质趸售销售同比增长2.4%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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