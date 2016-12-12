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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 11:34 BJT

标题新闻：朴槿惠前高级经济助理及前文化部副部长亦卷入贪腐丑闻，遭韩国检方指控--媒体

前高级经济助理为Cho Won-dong，前文化部副部长为Kim Chong。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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