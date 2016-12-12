版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 11:27 BJT

标题新闻：俄罗斯Rosneftegaz与卡塔尔投资局及嘉能可周六已签署出售19.5%俄油股权协议

注：俄油的全称为俄罗斯国家石油公司(Rosneft)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐