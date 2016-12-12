台湾债市：10年券随美债殖利率弹升，观望美联储利率决策交投冷

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月12日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周一早盘跟随美债弹升，惟美联储(FED)开会在即，市场观望气氛更趋浓厚，成交量明显萎减。
交易员指出，因上周五美国10年指标债殖利率再度冲破2.4%，台债殖利率持续攻高，但往上将吸引来自大型银行的买盘进驻，而空单又不敢轻举妄动，料短线将呈量缩高档震荡格局。
本周三会议上美联储将作出一年来首次升息的决定，对此几乎没什么疑问，市场接近百分百地消化了这样的预期，相信美联储将把指标利率目标区间上调25个基点。
〞往上就慢慢拿啊，分批、分时间拿，不急；年底了，大家动作都不会太大。〞一大型银行交易员说。
他们说，由于这期10年券银行业得标比重逾68%，显示筹码大多集中在银行手中，且目前没有发行前交易，空单放空成本太高，空单不敢再放空；台债料将持续受美债牵引，美债殖利率若创高，台债将跟着往上喷。
一大型商银交易员表示，随着上周五美国10年指标债殖利率弹高至接近前波高点，使市场气氛偏空，料在美国FED公布利率决议大家都不会大量进出，交投将更趋冷清。
美国指标10年期公债 上周五收益率尾盘报2.467%，较周四上升8个基点，离12月1日触及的近一年半高位不远。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.13-1.19%。
本地时间10:57时，10年券105/11期殖利率升1.60基点报1.1450%，成交12.50亿台币；台股加权指数 跌0.23%。
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--《焦点》OPEC与非OPEC产油国达成2001年以来首次全球性减产协议。 (完) (记者 罗两莎；审校 杨淑祯)
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