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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 11:16 BJT

日本股市：日经指数受美股带动升至一年高位，防御类股奋起直追

“尽管人们担心市场短期内处于超买状态，但他们开始认为日经指数可能继续上升，并且今年年底收在年内最高水准，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。

日经指数目前较25日移动均值18,051点高出大约6%。高出5%就被视为超买。

外界广泛预期美联储将在周二开始的两日会议上决定加息，那将是2016年首次加息。

美元兑日圆 小升0.1%至115.43，稍早触及2月以来最高位115.55，这提振日股整体人气。

东证股价指数 上涨0.2%至1,528.43点，JPX-日经400指数 涨0.3%至13,691.41点。(完)

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