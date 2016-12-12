日本股市：日经指数受美股带动升至一年高位，防御类股奋起直追

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“尽管人们担心市场短期内处于超买状态，但他们开始认为日经指数可能继续上升，并且今年年底收在年内最高水准，”大和证券资深技术分析师Hikaru Sato称。
日经指数目前较25日移动均值18,051点高出大约6%。高出5%就被视为超买。
外界广泛预期美联储将在周二开始的两日会议上决定加息，那将是2016年首次加息。
美元兑日圆 小升0.1%至115.43，稍早触及2月以来最高位115.55，这提振日股整体人气。
东证股价指数 上涨0.2%至1,528.43点，JPX-日经400指数 涨0.3%至13,691.41点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。