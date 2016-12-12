版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 11:19 BJT

台湾股市：盘中下跌，因电子权重股挫低且投资者了结获利

电子类指数 一度下滑0.2%，金融保险类指数 曾涨0.1%。

全球晶圆代工龙头台积电 至多下跌0.3%。该企业周五发布了11月营收报告。

鸿海 一度跌1.5%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐