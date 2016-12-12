法国经济：增加预算支出无法提振经济增长--央行总裁维勒鲁瓦

路透巴黎12月11日 - 法国央行总裁维勒鲁瓦周日称，增加政府开支和预算赤字不会提振法国经济增长。

维勒鲁瓦在接受回声报专访时表示，法国和意大利的大规模预算赤字并未使两国的经济增长领先于欧洲其他国家。

“任何人都不应在大选辩论中制造错觉，增加预算开支不可能刺激法国的经济增长，”他说道。

法国总统大选定于2017年4-5月举行，左翼和右翼候选人均已提出了促进经济增长和就业的支出计划。

维勒鲁瓦称，法国央行预计2017年法国预算赤字规模将相当于国内生产总值(GDP)的3.1%左右，而非政府财政预算中预计的2.7%。

他表示，法国必须遵守2017年将赤字规模削减至GDP的3%以下的承诺，他还称这样做是“可行的”，将意味着节省40亿欧元的预算、或0.3%的公共开支。(完)