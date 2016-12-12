主要国家经济指标预测--12月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月13日 0030 澳洲NAB企业现况指数 11月 -- 正6 企业信心指数 -- 正4 0030 澳洲房价指数 第三季 +2.3% +2.0% 0200 中国规模以上工业增加值 11月 +6.1% +6.1% 固定资产投资(不含农户) 1-11月 +8.3% +8.3% 民间固定资产投资 1-11月 -- -- 社会消费品零售总额 11月 +10.1% +10.0% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 持平 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 11月 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 10月 +0.2% -0.8% (经工作日调整，较上年同期) +1.4% +1.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +1.1% +0.9% 核心CPI(较前月) +0.1% 持平 (较上年同期) +1.3% +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.2% 持平 (较上年同期) +2.1% +2.0% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 11月 投入物价(未经季节调整，较前月) -1.9% +4.6% (未经季节调整，较上年同期) +13.5% +12.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.6% (未经季节调整，较上年同期) +2.5% +2.1% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.4% (未经季节调整，较上年同期) +2.3% +1.9% 1000 欧元区就业人口(较前季) 第三季 -- +0.4% (较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 12月 正14.0 正13.8 现况指数 正59.1 正58.8 1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数 11月 -- 94.90 1330 美国进口物价(较前月) 11月 -0.4% +0.5% 出口物价(较前月) -0.2% +0.2% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 11月 -- -1.6% 进口物价(较上年同期) -- -0.6% 2300 韩国失业率 11月 -- 3.7% 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第四季 正10 正6 大型非制造业景气判断指数 正19 正18 小型制造业景气判断指数 负1 负3 小型非制造业景气判断指数 正2 正1 大型企业资本支出预估 +6.1% +6.3% 小型企业资本支出预估 -3.1% -9.0% 2230 澳洲新车销量(较前月) 11月 -- -2.4% 12月13-14日 2330 澳洲消费者信心指数(较前月) 12月 -- -1.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月11日 2350 日本机械订单(较前月) 10月 +4.1% +1.0% (较上年同期) -5.6% -4.5% 2350 日本企业物价指数(较前月) 11月 +0.4% +0.3% (较上年同期) -2.2% -2.3% 12月12日(一) 1900 美国联邦预算(亿美元) 11月 赤字1,370 赤字1,350 2145 新西兰制造业销售(较前季) 第三季 +2.1% -- 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -1.8% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 王颖)