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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 07:46 BJT

****主要国家经济指标预测--12月13日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值        前值
    
    12月13日
    
    0030 澳洲NAB企业现况指数                       11月           --         正6
                企业信心指数                                      --         正4
    0030 澳洲房价指数                             第三季       +2.3%       +2.0%
    0200 中国规模以上工业增加值                     11月       +6.1%       +6.1%
             固定资产投资(不含农户)               1-11月       +8.3%       +8.3%
             民间固定资产投资                     1-11月         --          --
             社会消费品零售总额                     11月      +10.1%      +10.0%
    0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   11月终值        持平        持平
                                 (较上年同期)                  +0.7%       +0.7%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                       +0.1%       +0.1%
                            (较上年同期)                       +0.8%       +0.8%
    0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月)             11月          --       +0.4%
                         (较上年同期)                             --       +0.5%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)         10月       +0.2%       -0.8%
                       (经工作日调整，较上年同期)              +1.4%       +1.8%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月       +0.2%       +0.1%
                            (较上年同期)                       +1.1%       +0.9%
             核心CPI(较前月)                                   +0.1%        持平
                (较上年同期)                                   +1.3%       +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                         +0.2%        持平
                           (较上年同期)                        +2.1%       +2.0%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --        持平
                          (较上年同期)                            --       +2.2%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                    11月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)            -1.9%       +4.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)           +13.5%      +12.2%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)            +0.2%       +0.6%
                         (未经季节调整，较上年同期)            +2.5%       +2.1%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)        +0.2%       +0.4%
                             (未经季节调整，较上年同期)        +2.3%       +1.9%
    1000 欧元区就业人口(较前季)                   第三季          --       +0.4%
                     (较上年同期)                                 --       +1.4%
    1000 德国ZEW经济景气指数                       12月       正14.0      正13.8
                    现况指数                                  正59.1      正58.8
    1100 全美独立企业联盟(NFIB)小型企业信心指数    11月           --       94.90
    1330 美国进口物价(较前月)                      11月        -0.4%       +0.5%
             出口物价(较前月)                                  -0.2%       +0.2%
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                  11月          --        -1.6%
             进口物价(较上年同期)                                --        -0.6%
    2300 韩国失业率                                11月          --         3.7%
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数      第四季        正10          正6
                     大型非制造业景气判断指数                  正19         正18
                     小型制造业景气判断指数                     负1          负3
                     小型非制造业景气判断指数                   正2          正1
                     大型企业资本支出预估                     +6.1%        +6.3%
                     小型企业资本支出预估                     -3.1%        -9.0%
    2230 澳洲新车销量(较前月)                      11月          --        -2.4%
    
    12月13-14日

    2330 澳洲消费者信心指数(较前月)                12月          --        -1.1%
    

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值

    12月11日
        
    2350 日本机械订单(较前月)                      10月       +4.1%        +1.0%    
                     (较上年同期)                             -5.6%        -4.5%
    2350 日本企业物价指数(较前月)                  11月       +0.4%        +0.3%        
                         (较上年同期)                         -2.2%        -2.3%        
    
  
    12月12日(一)   
    
    1900 美国联邦预算(亿美元)                      11月   赤字1,370     赤字1,350  
    2145 新西兰制造业销售(较前季)                第三季       +2.1%          --         
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                  第三季       -1.8%          --         
    
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 汪红英；审校 王颖)

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