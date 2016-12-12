中国汇市：人民币早盘随中间价续跌，离岸流动性再度趋紧

* 人民币早盘随中间价继续回落，离岸流动性再度紧张

* 中间价逼近6.91元关口创两周低点，或存一定过滤

* 大行仍需提供美元流动性

* 人民币短期仍存较大下行压力

路透上海12月12日 - 人民币兑美元即期 周一早盘随中间价续跌，中间价逼近6.91元关口创两周新低。交易员称，强势美元仍是人民币下跌的主要外因，中间价或有小幅度过滤，只是对客盘购汇情绪影响不明显，大行仍在市场提供美元流动性，预计人民币短期仍存较大下行压力。

他们并指出，由于离岸人民币贬值预期仍较重，离岸即期 表现还算平稳；但离岸人民币资金利率再度趋紧，一年期离岸掉期 和在岸同期掉期 价差创近11个月来最大，凸显离岸资金的看空预期。

“上周五自营出了不少(美元)头寸，没捡回来，自营没货了，今天客盘购得不少，蛮体现客盘方向的，...其实有效波动也不大，央妈管得挺严的。”一中资行交易员称。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.9148元，上日收报6.9005元，夜盘终报6.9056元。今日人民币兑美元中间价 报6.9086元，上日为6.8972元。人民币兑美元即期成交额 为168.46亿美元，上日半日为161.75亿美元。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率再度上升，其中隔夜 由上周五的3.30586%大涨216个基点至5.46700%；同时一周期的HIBOR 亦大涨95个基点至7.29067%。

另外路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 今日盘中一度大涨574个基点至7.390%，最新则报4.019%；通常隔夜掉期隐含利率应该在1%以下，但1月11日也曾创出82%的纪录高位。

离岸CNH一年期掉期点 报2,683/2,713，对应远汇 报7.1945/7.1995元，而在岸一年期掉期点 报在448/468，在岸的同期远汇 报6.9602/6.9613元，两地一年期掉期点价差为2,235点。

离岸人民币一年期的平价期权隐含波动率 最新报8.15/8.75%，盘中创出逾八个月新高，表明市场对人民币贬值的押注再度回升，一年期波动率的年内高点为2月3日创出的10.8%；在岸同期的平价期权隐含波动率 最新报4.6/4.9%，明显低于离岸波动率。

全球汇市方面，美元周一小幅上涨，市场等待美联储会议，此次会议料将升息，并可能提供未来货币政策走向的线索；欧元依然承压，受上周欧洲央行行动影响。

市场普遍认为美联储将在始于周二的两天政策会议结束后升息，这将是2016年的首次升息，投资者静观决策者是否会对经济发出更为谨慎的语调。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.183元, 上日尾盘为7.1665元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9275元, 与在岸即期价差为127点，上一交易日尾盘报6.9272元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.9146，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3039、5.9988和8.7067。