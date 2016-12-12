中国债市动态：现券期货联袂走弱，多重利空袭来年内调整依旧

路透北京12月12日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率走升，国债期货低开低走。交易员表示，中央政治局会议、交易所新规、通胀回升基本面转暖，加之美债收益率攀升，大宗商品期货再现普涨，多重利空冲击市场情绪，短期现券料延续调整态势。

“早盘国开（收益率）上了有5个bp（基点），国债也上了3bp。美债、政治局会议、交易所新规、通胀等等，全是利空，刚有点热乎气都没了。”华北一券商交易员说。

他并表示，政治局会议重申供给侧改革，交易所新规又剑指降杠杆，容易导致市场产生联想；而且今天大宗商品期货多数上涨，通胀亦有抬头迹象，预计年内现券将维持调整走势。

在发布征求意见稿三个月后，中国证券登记结算公司及上海、深圳证券交易所周五正式发布债券质押式回购交易结算风险控制指引，针对交易所债市回购业务风控指标体系不健全的问题，加强对回购融资主体的风险管理。

上海一银行交易员称，交易所新规本身影响倒是有限，但从中折射出的监管层态度对市场情绪有所冲击，而且个人客户不能参与也会让资金波动率加大。

“感觉（市场）一时半会好不了了，基本就没啥利好的因素，春节前都没啥好日子了，这两天还有经济数据，预期又不会太差。主要是基本面持续改善没法证伪的话，多头情绪会受不小影响。”他说。

中共中央政治局上周五召开会议，确定明年坚持以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，“三去一降一补”五大任务有实质性进展，并加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革，研究建立房地产平稳健康发展长效机制。

路透综合36家机构的预测中值显示，受季节性因素带来的企业贷款的的拉动，中国11月新增人民币贷款料 将回升至7,200亿元；但由于去年同期M2增速较高导致的基数效应，11月M2同比增速稳中微降至11.5%；而当月人民币贷款余额同比增速则将小幅降至13.0%。

剩余期限近10年的国债160017最新报价 在3.14%/3.07%，上日尾盘为3.1050%/3.07%；10年国开活跃券160210最新报价 在3.5025%/3.5000%，上日尾盘为3.4600%/3.4475%。