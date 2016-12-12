CNH动态：离岸美元/人民币一年期掉期升逾十个月新高，因流动性持续紧张

路透北京12月12日 - 香港离岸美元/人民币一年期掉期 周一一度升至2,725点，创逾10个月新高；和内地一年期掉期价差扩大至逾2,200点，再创近11个月新高。离岸拆借利率各期限亦走高。

交易员指出，上周四财政部在香港发行了国债，本周一调款回境内，导致离岸人民币持续紧张。

中国财政部上周四在香港发行140亿元人民币国债，其中五个品种、总计100亿元在中央结算系统（CMU）面向机构投资者公开招标，其中三年期国债票息为3.4%，获逾1.51倍超额认购。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率均走升，其中隔夜 由上周五的3.30586%大涨216个基点至5.46700%，一年期HIBOR 升15个基点至5.68017%。一年期的掉期隐含利率 则涨123个基点至6.165%。

隔夜拆息利率此前大多在2%上下，甚至更低，但今年以来发生多次拆借利率飙升的状况。1月11日，香港财资公会各期限利率定盘价 创自2013年有报价以来历史新高；其中隔夜、一周和两周拆息利率更是触及惊人的66.81%、33.79%、28.34%；不过隔夜拆息利率也曾出现过短暂负值，在3月31日触及-3.725%的记录低点。

汤森路透综合报价显示，CNH银行间拆借市场各个期限利率亦出现上涨，其中CNH银行间隔夜拆借 周一盘中一度大涨220个基点至5.00%，上日收市价为2.80%。

人民币兑美元即期 周一早盘随中间价续跌，中间价逼近6.91元关口，创两周新低。交易员称，强势美元仍是人民币下跌的主要外因，中间价或有小幅度过滤，但对客盘购汇情绪影响不明显，大行仍在市场提供美元流动性，人民币短期仍存较大下行压力。