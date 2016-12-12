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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 12:07 BJT

《汇市简讯》美元脚步沉重地步入亚洲午盘，美元/日圆下跌

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* 美元在盘初上涨之后放量回跌，投资者买回日圆及欧元

* 欧元/美元从1.0525升至1.0568，美元/日圆从115.62贬值至115.16

* 欧元/美元在1.0500之前买盘仍然强劲--有期权和空头获利了结

* 美元/日圆在115.50上方交易量庞大，但从约115.00有低接买单

* 今天在行权价115.00处有10亿美元期权到期。

(完) (编译 李婷仪 审校 张荻)

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