中国货币市场：资金宽松惟跨月利率居高不下，年末预期谨慎但不过度悲观

路透上海12月12日 - 中国银行间市场周一资金面较为宽松，短期品种供给充裕，惟一 个月以上资金价格继续高企，显示市场对跨元旦、春节的流动性仍存谨慎。交易员称，下半 月缴税及年末效应造成的压力料逐渐显现，资金面平稳仍赖央行维护。 华南一银行交易员表示，七天以内的融资需求很容易满足，跨元旦期限还是有点压力， 一个月期回购利率仍在4%以上。近期随着MLF(中期借贷便利)超额续做、年末各行冲存款补 充头寸，市场流动性预期已经略有改观，“主要是年末各家机构接受能力不同，如果能够接 受高价，跨年的量也还是能够拿到的。” 但她也指出，年末资金面收紧压力仍在，下周起缴税可能会有小幅冲击，叠加年末效应 ，届时还需央行适时加大公开市场投放力度，资金价格料难见下行。 在线上资金压力暂时放缓的同时，融资压力更多地向同业存单市场传导，CD发行利率连 续走高。中国货币网数据显示，近期部分银行发行的一个月期同业存单的利率已经达到4.2% -4.3%，与更长期限的六个月、一年期同业存单利率倒挂。 “年底很多银行还是希望通过同业存单这种形式获得一些稳定的负债去配置资产，CD发 行压力比较大；回购融资有规模限制，价格也没有太大的优势，”上述交易员称。 中国央行公开市场周一进行总额1,300亿元人民币的逆回购操作，其中七天期800亿元， 14天期300亿元，28天期200亿元，中标利率持平。据此计算，今日操作量完全对冲当日到期 量，结束此前连续五个交易日净回笼。 上周二(6日)中国央行合计开展了3,390亿元中期借贷便利(MLF)操作，期限六个月和一 年。而本月到期的MLF近115亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2310 2.2095 +2.15 七天 2.3823 2.3793 +0.30 14天 2.7212 2.6437 +7.75 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9200 2.9200 0.00 七天 3.1250 2.9550 +17.00 14天 3.1500 2.9450 +20.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.2500 2.2300 +2.00 七天 2.6000 2.5000 +10.00 14天 3.0000 2.9000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.2920 2.2925 -0.05 七天 2.4940 2.4928 +0.12 三个月 3.1377 3.1265 +1.12 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 吴云凌)