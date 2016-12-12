《全球汇市》美元在近来高点附近波动，投资者等待本周美联储会议

美元指数 下滑0.1%报101.52. 与此同时，加元周一上涨，因油价涨4%至2015年初以来高点。此前石油输出国组织(OPE C)与其他产油国周末达成2001年以来的首份联合减产协议，以控制供应过剩并支撑油价。 美元兑加元 下跌0.4%报1.3121加元，稍早跌至1.3115加元，为10月末以来最低。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0556 1.0559 -0.03 -2.80 1.0860 美元/日圆 115.43 115.36 +0.06 -4.05 120.30 欧元/日圆 121.86 121.66 +0.16 -6.60 130.47 美元/瑞郎 1.0175 1.0175 +0.00 +1.57 1.0018 英镑/美元 1.2586 1.2574 +0.10 -14.60 1.4738 美元/加元 1.3118 1.3175 -0.43 -5.21 1.3839 美元/离岸人民币 6.9302 6.9265 +0.05 +5.51 6.5680 澳元/美元 0.7451 0.7451 +0.00 +2.42 0.7275 新西兰元/美元 0.7142 0.7130 +0.17 +4.64 0.6825 澳元/日圆 86.050 85.860 +0.22 -1.79 87.620 新西兰元/日圆 82.500 82.240 +0.32 +0.63 81.980 英镑/日圆 145.34 144.90 +0.30 -17.99 177.22 澳元/新西兰元 1.0425 1.0436 -0.11 -2.24 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/杜明霞/王琛/刘秀红/李爽 审校 高琦/徐文焰/于春红/孙茉莉)