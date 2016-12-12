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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 12:31 BJT

《全球汇市》美元在近来高点附近波动，投资者等待本周美联储会议

美元指数 下滑0.1%报101.52.
    
    与此同时，加元周一上涨，因油价涨4%至2015年初以来高点。此前石油输出国组织(OPE
C)与其他产油国周末达成2001年以来的首份联合减产协议，以控制供应过剩并支撑油价。
    
    美元兑加元 下跌0.4%报1.3121加元，稍早跌至1.3115加元，为10月末以来最低。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0556  1.0559  -0.03  -2.80  1.0860
    美元/日圆            115.43  115.36  +0.06  -4.05  120.30
    欧元/日圆         121.86  121.66  +0.16  -6.60  130.47
    美元/瑞郎            1.0175  1.0175  +0.00  +1.57  1.0018
    英镑/美元            1.2586  1.2574  +0.10 -14.60  1.4738
    美元/加元            1.3118  1.3175  -0.43  -5.21  1.3839
    美元/离岸人民币       6.9302  6.9265  +0.05  +5.51  6.5680
    澳元/美元            0.7451  0.7451  +0.00  +2.42  0.7275
    新西兰元/美元        0.7142  0.7130  +0.17  +4.64  0.6825
    澳元/日圆         86.050  85.860  +0.22  -1.79  87.620
    新西兰元/日圆     82.500  82.240  +0.32  +0.63  81.980
    英镑/日圆         145.34  144.90  +0.30 -17.99  177.22
    澳元/新西兰元     1.0425  1.0436  -0.11  -2.24  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/杜明霞/王琛/刘秀红/李爽  审校 高琦/徐文焰/于春红/孙茉莉)

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