《路透基点特写》九仓电讯杠杆收购融资案获银行热烈反应

这笔优先贷款最高综合收益为360个基点，利率为香港银行同业拆息( Hibor)加码325个基点，平均期限为4.5年。 “与香港宽频相比，九仓电讯业务非常稳定，其主要聚焦于企业业务 ，香港宽频者则依赖个人客户，”一位来自参贷银行的银行人士称。 渣打、国泰世华银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、台北富邦 银行为原始牵头行兼簿记行，渣打银行也是协调行。中国民生银行、台新 国际商业银行后来加入担任牵头行兼簿记行。(完) (编译 戴素萍/张明钧/杜明霞；审校 汪红英/艾茂林/李爽)