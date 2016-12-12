国际油市：油价飙升至2015年中以来高点，受全球减产协议推动

0453GMT，布兰特原油与美国原油分别下跌至每桶56.58与53.92美元，但两者皆比上日结算价上涨逾4%。

克服了将近一年来OPEC内部的争吵以及对非OPCE产油国俄罗斯减产意愿的怀疑，这份得来不易的协议终于签订，现在市场的目光将转向协议的遵守情况。

AB Bernstein称，达成的减产协议“相当于24个产油国每日累计减产176万桶，目前这些产油国每日产油5,260万桶，或全球石油供应量的54%。”

沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已告知美国及欧洲客户，将从1月其削减石油输送。

上周OPEC同意从1月1日开始减产120万桶/日，头号产油国沙特减产幅度高达48.6万桶/日。

非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。

“非OPEC产油国参与减产应能增加多头人气，”摩根士丹利说道。

“一旦2017年初实施减产，油市将从供应过剩转向短缺。鉴于OPEC宣布的减产量，我们预计市场将在2017年上半年出现80万桶/日的短缺，”AB Bernstein说道。

但是，一些分析师预计受高油价驱动，产油国将再次增加产量。(完)

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