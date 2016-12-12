国际油市：油价飙升至2015年中以来高点，受全球减产协议推动

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0453GMT，布兰特原油与美国原油分别下跌至每桶56.58与53.92美元，但两者皆比上日结算价上涨逾4%。
克服了将近一年来OPEC内部的争吵以及对非OPCE产油国俄罗斯减产意愿的怀疑，这份得来不易的协议终于签订，现在市场的目光将转向协议的遵守情况。
AB Bernstein称，达成的减产协议“相当于24个产油国每日累计减产176万桶，目前这些产油国每日产油5,260万桶，或全球石油供应量的54%。”
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已告知美国及欧洲客户，将从1月其削减石油输送。
上周OPEC同意从1月1日开始减产120万桶/日，头号产油国沙特减产幅度高达48.6万桶/日。
非OPEC产油国周六同意减产55.8万桶/日，略低于60万桶/日的最初目标，但仍为非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。
“非OPEC产油国参与减产应能增加多头人气，”摩根士丹利说道。
“一旦2017年初实施减产，油市将从供应过剩转向短缺。鉴于OPEC宣布的减产量，我们预计市场将在2017年上半年出现80万桶/日的短缺，”AB Bernstein说道。
但是，一些分析师预计受高油价驱动，产油国将再次增加产量。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/王琛；审校 杜明霞)
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