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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 13:53 BJT

日本债市：长期公债价格大跌，10年期公债收益率触及10个月高点

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.190%     +0.0   -0.190%
    五年期公债        -0.090%     +0.0   -0.090%
    10年期公债        0.070%     +2.0    0.050%
    20年期公债        0.630%     +7.0    0.560%
    30年期公债        0.800%    +10.0    0.700%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         150.36    -0.14    150.50
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 汪红英/王颖；审校 杜明霞)

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