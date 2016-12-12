路透基点：海航集团签署35亿港元过桥贷款，为香港购地融资

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，海航集团已签署一笔35亿港元(4.51亿美元)的一年期子弹式过桥贷款，为购买香港的一幅地块提供资金，这是海航集团首次在香港购地。
东亚银行是这笔贷款的唯一牵头行兼簿记行。该贷款的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，综合收益较Hibor加码140个基点。
南洋商业银行和创兴银行以牵头行身份加入，分别承贷6亿和5亿港元。
海航集团旗下子公司Hongkong Island Construction Properties Co在11月2日以88.4亿港元竞得香港九龙启德一幅面积为11,262平方米的住宅建设地块。
这幅地块作为这笔过桥贷款的抵押。贷款协议于11月底签署，已开始提取。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。