路透基点：海航集团签署35亿港元过桥贷款，为香港购地融资

路透香港12月12日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，海航集团已签署一笔35亿港元(4.51亿美元)的一年期子弹式过桥贷款，为购买香港的一幅地块提供资金，这是海航集团首次在香港购地。

东亚银行是这笔贷款的唯一牵头行兼簿记行。该贷款的利率较香港银行同业拆息(Hibor)加码130个基点，综合收益较Hibor加码140个基点。

南洋商业银行和创兴银行以牵头行身份加入，分别承贷6亿和5亿港元。

海航集团旗下子公司Hongkong Island Construction Properties Co在11月2日以88.4亿港元竞得香港九龙启德一幅面积为11,262平方米的住宅建设地块。