台湾股市：收跌中止连四日涨势，FOMC利率决策出炉前料维持高档整理

路透台北12月12日 - 台湾股市周一小幅收跌，中止连续四日涨势。分析师表示，追价 力道减弱及获利了结卖需增温，以及中国股市重挫提振风险趋避，皆令大盘从波段高点滑落 ；预料在美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决策出炉前，台股维持高档震荡整理格局。 台湾加权股价指数 收跌0.46%，至9,349.94点，不过盘中高位9,430.34点则创近 一年半新高，前高为去年6月26日的9,489.91点；今日成交初值 为736.21亿台币 ，上交易日修正后为780.69亿。 “今天其实也没有跌很多，大盘还是有盘坚的机会。”国泰证期顾问处协理简伯仪说。 他表示，随着台股屡创波段新高，此前套牢卖压已完全去化，盘面只剩获利调节卖需； 预料台股后续仍有望盘高，只是暂待本周美联储利率决策变数厘清，短线估大盘暂在9,300- 9,450点间震荡整理。 美国FOMC周二起召开为期两天的利率会议，并将于台北时间周四(15日)凌晨会有最新结 果。目前市场普遍预估美国此次将重启升息，但仍关注美联储主席叶伦会后谈话，从中寻找 后续美国升息步调的线索。 元大投顾市场研究部经理薛舜日也称，短线台股创波段新高后，市场担忧恐震荡拉回整 理，今日大盘暂且消化获利回吐需求，料在FOMC会议决策揭晓前，暂在9,300-9,430点间震 荡盘整。 中国股市沪综指 周一早盘收跌2%，盘中创下一个月新低。分析师指出，周末两 家投资激进的保险公司被要求整改，近期较为热门的举牌概念股应声大挫，而且成长股的跌 势不止，盘中又缺乏新热点，早盘后段沪综指快速下滑。 本地时间13:35，亚洲股市涨跌互见，其中日股 上涨1.03%、韩股上涨0.11%，中 国沪综指则大跌2.13%、香港恒生指数 也跌1.05%，MSCI亚太明晟指数<.MIAPJ0000PUS >跌0.55%。(完)