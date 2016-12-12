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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 14:27 BJT

新兴汇市：新兴亚币兑美元下滑，静待美联储会议

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            115.67    115.36   -0.27   +4.00    120.30
    坡元            1.4313    1.4312   -0.01   -0.96    1.4175
    台币          31.865    31.860   -0.02   +3.77    33.066
    韩元           1168.68   1165.90   -0.24   +0.54   1174.95
    泰铢             35.70     35.63   -0.20   +0.90     36.02
    菲律宾披索       49.78     49.76   -0.04   -5.79     46.90
    印尼卢比      13325.00  13325.00   +0.00   +3.45  13785.00
    印度卢比       67.42     67.43   +0.02   -1.88     66.15
    马币            4.4215    4.4215   +0.00   -2.97    4.2900
    人民币          6.9151    6.9056   -0.14   -6.12    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
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 (编译 王颖/王琛/刘秀红；审校 王兴亚/王洋/艾茂林)

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