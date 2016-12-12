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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 14:38 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：油价飙涨成主要事件

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* 美元/日圆涨0.39%，欧元/日圆涨0.32%，新西兰元/美元涨0.11%，澳元/日圆涨0.34%

* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.14%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.1%，美元/韩元涨0.2%，美元/印尼卢比涨0.3%

* 日经指数涨0.84%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.53%，中国沪综指跌2.51%，西德克萨斯中质油(WTI)涨4.93%，美国指标公债收益率报2.495%

* 中国国家信息中心：建议明年GDP目标6.5%左右，赤字率扩至3.5%

* 油价飙升至2015年中以来高点，受全球减产协议推动

* 欧洲开盘：tmsnrt.rs/2eaw4hx - tmsnrt.rs/2eaw4hx (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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