《汇市简讯》欧洲盘初：油价飙涨成主要事件

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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* 美元/日圆涨0.39%，欧元/日圆涨0.32%，新西兰元/美元涨0.11%，澳元/日圆涨0.34%
* 美元/人民币在岸市场汇率涨0.14%，美元/人民币离岸市场汇率涨0.1%，美元/韩元涨0.2%，美元/印尼卢比涨0.3%
* 日经指数涨0.84%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.53%，中国沪综指跌2.51%，西德克萨斯中质油(WTI)涨4.93%，美国指标公债收益率报2.495%
* 中国国家信息中心：建议明年GDP目标6.5%左右，赤字率扩至3.5%
* 油价飙升至2015年中以来高点，受全球减产协议推动
* 欧洲开盘：tmsnrt.rs/2eaw4hx - tmsnrt.rs/2eaw4hx (完) (编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。