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亚洲 | 2016年 12月 12日 星期一 14:44 BJT

澳洲股市：收盘微涨，受能源股支撑

路透12月12日 - 澳洲股市周一微幅收高，盘初一度触及四个月来新高，受石油及天然气股支撑。

能源类股指数 跳升至2015年10月12日以来最高，周一油价升至一年半高点，此前石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国达成减产协议。

Majors Oil Search 及Woodside Energy 双双大涨超过3%。

标准普尔S&P/ASX 200指数 收高2.2点或0.04%至5,560.6点，为8月1日以来最高收位，回吐部分稍早涨幅，因投资人将注意力转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周可能升息。

金融股为涨势助力，前四大银行中有三家上涨，惟澳新银行 收低0.3%。

大型零售商Woolworths 下跌0.3%，竞争对手Wesfarmers Ltd 亦收高。(完)

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