澳洲股市：收盘微涨，受能源股支撑

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月12日 - 澳洲股市周一微幅收高，盘初一度触及四个月来新高，受石油及天然气股支撑。
能源类股指数 跳升至2015年10月12日以来最高，周一油价升至一年半高点，此前石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国达成减产协议。
Majors Oil Search 及Woodside Energy 双双大涨超过3%。
标准普尔S&P/ASX 200指数 收高2.2点或0.04%至5,560.6点，为8月1日以来最高收位，回吐部分稍早涨幅，因投资人将注意力转向美国联邦公开市场委员会(FOMC)本周可能升息。
金融股为涨势助力，前四大银行中有三家上涨，惟澳新银行 收低0.3%。
大型零售商Woolworths 下跌0.3%，竞争对手Wesfarmers Ltd 亦收高。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。