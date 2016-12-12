国际油市：哈萨克斯坦能源部长称，该国的石油减产只是“象征性”的

路透阿斯塔纳12月12日 - 哈萨克斯坦能源部长Kanat Bozumbayev周一表示，作为全球石油减产协议的一部分，哈萨克斯坦将减产2万桶/日，这相比11月的创纪录产量170万桶/日来说只是象征性的。

哈萨克斯坦对国内最大产油企业Kashagan、Karachaganak和Tengiz的产量将不设限制，Bozumbayev对记者表示，而将推迟两个较小油田的扩建，并依赖于其他一些油田的自然减产。(完) (编译 王颖；审校 于春红)