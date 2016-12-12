欧洲个股：飞利浦将Lumileds约80.1%股权售予美国投资者Apollo

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透阿姆斯特丹12月12日 - 飞利浦(Philips Electronics) 周一称，将向美国投资者Apollo出售所持Lumileds约80.1%的股权，获取现金15亿美元。Lumileds为飞利浦旗下LED元件及汽车照明业务。
飞利浦称，该交易对Lumileds包括债务在内的估值在20亿美元左右。
该公司稍早曾试图以33亿美元估值将此业务售予亚洲一投资者财团，但最终被美国政府以国家安全为由驳回。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。