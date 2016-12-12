欧洲个股：飞利浦将Lumileds约80.1%股权售予美国投资者Apollo

路透阿姆斯特丹12月12日 - 飞利浦(Philips Electronics) 周一称，将向美国投资者Apollo出售所持Lumileds约80.1%的股权，获取现金15亿美元。Lumileds为飞利浦旗下LED元件及汽车照明业务。

飞利浦称，该交易对Lumileds包括债务在内的估值在20亿美元左右。