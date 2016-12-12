中国保险：监管纠偏激进投资防风险，促险资与资本市场良性互动--新华

路透北京12月12日 - 新华社周一报导称，近期中国监管部门连出重拳对个别保险公司激进的投资行为纠偏，并非要将保险资金入市“一棍子打死”，而主要着眼于严守风险底线，并有利于真正发挥保险资金的稳定器作用，促进其与资本市场良性互动。

报导并指出，更多关于保险资金运用的监管措施将陆续出台，旨在有效遏制激进投资，防范风险，推进保险资金与资本市场互利双赢。

“保险投资是联系保险市场与资本市场的重要纽带，保险业发展离不开资本市场，资本市场稳定发展需要保险资金积极参与。作为重要的机构投资者，大体量的保险资金对资本市场的影响不言而喻。”报导称。

回顾近期监管举措，保监会5日停止前海人寿开展万能险新业务，并表示密切关注恒大人寿； 7日，保监会派出两个检查组分别进驻前海人寿和恒大人寿，重点就保险产品业务合规性及资金运用合规性等开展现场检查。

9日，保监会宣布暂停恒大人寿委托股票投资业务。当晚，前海人寿发布公告称，承诺未来将不再增持格力电器 股票，并会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机退出。

新华报导并援引中国保险资产管理业协会秘书长曹德云称，保险资金要坚持长期投资和价值投资理念，用合适的钱做合适的事，既不要长钱短用，也不要短钱长用，要做资本市场的价值挖掘者、发现者和引领者，成为资本市场发展的重要基石和稳定力量。